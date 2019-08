Sky - James-Lozano, si andrà oltre Ferragosto: il Napoli segue la sua strategia e non ha fretta

Il Napoli sa di dover potenziare l'attacco con un calciatore di qualità, come piace ad Ancelotti, e i suoi due preferiti sono James Rodriguez e Hirving Lozano. Secondo Sky Sport, però, il club azzurro non ha fretta e ha una strategia ben definita da seguire. Per ora attende, più avanti proverà a superare le difficoltà che in trattative complesse come queste non mancano.

DETTAGLI - Per James la situazione ancora non s'è sviluppata completamente perché - riferiscono i colleghi dell'emittente satellitare - il Real Madrid non ha deciso se cederlo o no, sebbene la volontà di Zidane sia chiara. Bisognerà aspettare per capire se ci sarà un'apertura al prestito con diritto di riscatto. Per Lozano pure c'è più di qualche intoppo, ma il calciatore sposerebbe ben volentieri il progetto azzurro. Il Napoli va avanti con calma, senza ansia, e probabilmente per entrare nel vivo si andrà dopo Ferragosto.