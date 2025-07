Ultim'ora Beukema-Napoli, oggi nuovi contatti! Romano: "Si tratta col Bologna per abbassare il prezzo"

Il Napoli non molla Sam Beukema: gli azzurri hanno individuato il difensore olandese come rinforzo ideale per il reparto arretrato e hanno già strappato il 'sì' del calciatore. Bisognerà ora far fronte alle richieste molto elevate del Bologna, ma i dialoghi con i rossoblu continuano ad avanzare e il Napoli, ad oggi, non ha assolutamente intenzione di abbandonare questa pista. A questo proposito, il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube riferisce le ultime:

"Ho ricevuto conferma sul fatto che nella giornata di oggi, ci sia un contatto diretto anche per l’operazione Sam Beukema tra il Napoli e il Bologna. Si sta continuando a lavorare per il difensore centrale, che ha un accordo con gli azzurri. Quello che il Napoli sta cercando di fare adesso con il Bologna, è di riuscire a trovare un prezzo ragionevole. Le condizioni iniziali richieste dai rossoblu non sono quelle che il Napoli ha intenzione di accettare. Quindi si sta lavorando sul prezzo e oggi ci sarà un nuovo contatto nel pomeriggio per l’operazione Beukema, con Napoli e Bologna che stanno continuando a parlarsi cercando un accordo. È lui il difensore centrale prescelto dal Napoli”.