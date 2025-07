Ultim'ora Rafa Marin va al Villarreal, domani le visite mediche! Sky: cifre e dettagli

Rafa Marin si trasferirà al Villarreal, è ormai questione di tempo. Non è mai sbocciata l'intesa con il tecnico Antonio Conte, così il difensore spagnolo farà ritorno in patria dopo un solo anno al Napoli: come riporta l'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, l'operazione prevede la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 15 milioni di euro. Rafa Marin si sottoporrà alle visite mediche di rito nella giornata di domani.

La stagione di Rafa Marin al Napoli.

Si è trasferito in azzuro la scorsa estate, arrivato dal Real Madrid a titolo definitivo per 11 milioni di euro complessivi, ma con una clausola di recompra in favore dei Blancos. Rafa Marin ha disputato solo quattro partite in campionato con il Napoli, di cui una sola da titolare per un totale di 133 minuti giocati; due presenze anche in Coppa Italia, entrambe dall'inizio. Complice dello scarso impiego del centrale spagnolo è stata certamente la mancanza di impegni europei per gli azzurri, ma comunque il feeling con il tecnico Antonio Conte non è mai scattato. Per questo motivo, il centrale classe 2002 farà un'esperienza al Villarreal, senza escludere che possa tornare al Napol a rigiocarsi le proprie chance con più esperienza sulle spalle.