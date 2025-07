Addio Osimhen, Sky svela la cifra chiesta dal Napoli alla Juventus

Victor Osimhen è il sogno di mercato della Juventus ci prova e che lavora con il suo entourage per strappare il sì del nigeriano prima di andare a trattare con il Napoli. La redazione di Sky Sport ha fatto il punto sulla clausola, sul valore e sul rapporto con i club italiani visto che i 75 milioni valgono solo per l'estero.

"Il Napoli può cedere Victor Osimhen senza dover trattare con i club interessati. Il nigeriano, infatti, ha una clausola da 75 milioni di euro, valida però solo per le squadre estere. È stato il caso dell'Al Hilal che era disposto a pagare la somma richiesta. Per quanto riguarda la Juventus, invece, bisogna trattare con il club azzurro che chiede 80 milioni per cederlo in Italia".