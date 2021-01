VIDEO - Confronto Ultras con Insigne-Gattuso, il capitano: "Dopo la Juve sono rimasto chiuso in casa 3 giorni"

Mentre il Napoli prova ad uscire dalla crisi e a ritrovare la giusta concentrazione per la sfida di domani contro lo Spezia, i tifosi hanno dimostrato la loro vicinanza alla squadra. All'esterno dell'Hotel Britannique una delegazione degli Ultras ha incontrato il capitano Lorenzo Insigne e il tecnico Rino Gattuso.

Insigne confida ai tifosi: "Dopo la partita con la Juve mi sono sentito malissimo, sono stato chiuso in casa 3 giorni. Può influire negativamente per la squadra leggere tanti commmenti negativi sui social. Io non voglio perdere, ci tengo molto a questa squadra".

Mister, lei crede in questa squadra? Ho una squadra forte, Gattuso risponde alla domanda degli Ultras: "Ho una squadra forte".

Di seguito il video.