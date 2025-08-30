Rileggi live Meret in conferenza: "Dimostrata maturità. Elmas? Uomo spogliatoio, dà entusiasmo"

vedi letture

Al termine del match vinto 1-0 contro il Cagliari, il portiere del Napoli Alex Meret è intervenuto in conferenza stampa.

Atteggiamento nel recupero ha colpito, è un segnale importante? "Si, abbiamo mantenuto questo attetggiamento per tutta la gara. Sapevamo che non era facile perché loro si chiudevano, abbiamo provato a sfruttare gli esterni e mettere qualche palla in mezzo. Abbiamo dimostrato grande maturità e siamo stati premiati alla fine con il gol di Frank. E' stata una gara di grande atteggiamento da parte di tutti".

Come state lavorando in fase difensiva? "Abbiamo ripresa da dove avevamo lasciato, didendendo dagli attaccanti. Oggi abbiamo fatto benissimo, siamo stati attenti alle ripartenze e anche in fase di costruzione. Dal punto di vista difensivo abbiamo fatto una grande gara, voglimo continuare così".

Poco precisi sui corner e sui cross, dovete lavorare su questo aspetto? "Si dobbiamo farlo, oggi non siamo stati precisi. Abbiamo riempito l'area con pochi giocatori. Abbiamo creato solo due pericoli, lavoreremo per migliorare e farci trovare più pronti per la prossima partita".

Potrà aumentare la qualità complessiva, condizione ancora non al top ora? "La condizione fisica è buona, abbiamo dimostrato di tenere sempre la palla noi mantenendo tutta la squadra avversaria nella loro metà campo. Si stanno inserendo i nuovi e dobbiamo dargli un po' di tempo. Siamo ancora all'inizio e qualche difficoltà può esserci. Ma abbiamo dimostrato di avere voglia di vincere in queste due partite".

Cosa stanno dando i nuovi e cosa darà Elmas? "Eljif è un giocatore che ci dà entusiasmo perché è sempre stato un uomo spogliatoio. Ci dà anche tanta qualità, più siamo e meglio è. Ci può dare una grandissima mano. Gli altri nuovi si stanno inserendo tutti al meglio, c'è un grande spirito di squadra. Questo è importante per fare inserire tutti al meglio".