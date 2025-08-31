Niente Mainoo e Brescianini, Rai: "Il mercato del Napoli può ritenersi chiuso"

Nel corso del Tg3 Campania, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha riferito le ultime sulle trattative del Napoli: "Stamattina Hojlund ha sostenuto le rituali visite mediche a Villa Stuart, positivissime per l’ex del Manchester United che nel pomeriggio ha raggiunto Napoli ed ora è in un hotel di Corso Vittorio Emanuele. Ha incrociato tra l’altro anche il ds Manna, non De Laurentiis, che ha lasciato la città a mezzogiorno.

Napoli che dovrebbe aver chiuso il mercato in entrata. Si parla tantissimo, in Inghilterra soprattutto, di Kobie Mainoo, ma il Manchester United non intende darlo via neanche in prestito, come l’entourage del calciatore chiede. E il Napoli, laddove lo United fosse interessato a darlo in prestito, non è interessato a valorizzare il giocatore di un altro club, ma eventualmente a discutere solo di un affare a titolo definitivo con obbligo condizionato. Quindi non arriverà in questa sessione, così come non arriverà Brescianini, nonostante l’arrivo di Musah a Bergamo. Per Juanlu, smentite le voci di un suo arrivo a gennaio. Hasa va alla Carrarese, per Cheddira Udinese o Cagliari ma il ds ci ha fatto capire che deve vendere prima un attaccante per prenderlo. Cheddira ha rifiutato lo Schalke04”.