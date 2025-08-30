Rileggi live Conte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."

Al termine del match contro il Cagliari, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.39 - Inizia la conferenza stampa.

Dimostrata la determinazione che aveva evocato, è mancato qualcosa di più in fase di costruzione negli ultimi 16 metri? "Sono due cose diverse, c'è la costruzione e gli ultimi 16 metri. Sicuramente si è mancati nei 16 metri, non nella costruzione, perché comunque sei stato molto bravo a riuscire muovere la palla velocemente, andare da una parte all'altra del campo. Sono state messe tantissime palle dentro e purtroppo non siamo stati bravi a riempire bene l'area, attaccare davanti. Eravamo sempre dietro i difensori del Cagliari. Abbiamo avuto, secondo me, tante occasioni per fare gol. Pronti via Spinazzola ha messo questa palla che se tu fai gol cambia totalmente la partita. Io ai ragazzi ho detto che anche con lo 0-0 sarei stato soddisfatto della prestazione, perché queste sono prestazioni da squadra vera che non perde la testa. Queste sono le tipiche partite dove ti fai prendere poi dall'aspetto emotivo, perdi la testa, la ripartenza del Cagliari. Sinceramente non mi aspettavo un Cagliari così difensivo. Vedendo anche la partita con la Fiorentina, mi aspettavo un Cagliari un pochettino più propositivo. Forse siamo stati bravi noi a metterli lì e a tenerli lì senza concedergli situazioni di ripartenza e di rischio. Quindi sono contento, sono contento perché la squadra sta è sul pezzo. Quindi è sul pezzo e sono vittorie importanti, perché frutto del lavoro, della voglia e della determinazione da parte di tutti. Sono contento perché anche oggi ha esordito un altro ragazzo del settore giovanile. In due partite hanno esordito Vergara e Ambrosino a testimonianza che stiamo guardando per il presente, ma anche per il futuro. Come dicevo, per gli acquisti che sono arrivati per completare la rosa, per affrontare questa stagione. Però, sicuramente, negli ultimi 16 metri dovevamo essere molto più cattivi, molto più precisi, farci trovare nel posto giusto. Tante volte sono arrivati prima quelli del Cagliari e quando siamo arrivati noi siamo stati imprecisi”.

Se c'era una risposta sulla fame di questa squadra anche in questa stagione, è arrivata subito. "Quello che ho detto e che continuerò a dire è che per noi sarà veramente importante mostrare questa determinazione, questa attenzione, questa ferocia. A me oggi la partita è piaciuta. Poi voi mi dite che si deve vincere 3/4-0. Per me abbiamo fatto una grande partita, grande partita perché hai dominato in lungo e largo. Non hai concesso niente contro una squadra che comunque anche nei singoli ha dei giocatori di valore. Avere questa perseveranza, questa tenacia, questa fiducia mel dire ‘Stiamo lì, che alla fine il gol uscirà’, mi fa rimanere contento. Perché, ripeto, vedo una squadra che lavora in maniera seria. Dobbiamo continuare, sapendo che adesso dovrebbero arrivare anche due calciatori nuovi. Oggi c'era David Neres che questa mattina si era presentato con un piccolo problemino all’adduttore. Non l'abbiamo voluto rischiare d'accordo col dottore, perché non aveva senso andare a rischiare una situazione che poi al rientro delle nazionali bisogna giocare sei partite una dietro l'altra. Sicuramente David ci poteva dare anche quel qualcosa in più dalla panchina, l'uno contro uno. Anche Politano ha fatto una grande partita. Mi è piaciuto l'ingresso di Lang, ha fatto un buon impatto e ripeto, bisogna anche avere un po' di pazienza e cercare di inserire questi ragazzi nuovi che arrivano da altre situazioni, da altre squadre e si ritrovano con lo scudetto sulla maglia. Non è semplice, però, anche oggi lo stadio ci ha trascinato come fanno sempre. E ripeto, questo connubio è troppo importante, troppo importante, non lo dobbiamo mai perdere fino all'ultimo. Noi dobbiamo crederci tutti insieme e lla fine gioire anche tutti insieme”.

Zero gol subiti e tre gol fatti tutti e tre dai centrocampisti. Quanto la rendono felice questi due dati? “Ma sai qualcuno deve anche segnare. Attaccanti ne abbiamo uno solo e oggi è entrato anche Ambrosino. E’ più semplice, no? Cioè a livello di percentuale è maggiore che arrivino gol da altre parti. L'importante è che i gol arrivino. Oggi, secondo me, ci sono state anche delle situazioni dove Lorenzo poteva fare gol. Ma è un ragazzo che si sta applicando molto Lorenzo, bisogna avere pazienza. Bisogna avere pazienza con non solo con lui, ma con tutti gli altri, perché comunque vengo in una realtà totalmente diversa, dove c'è una pressione diversa e c'è da migliorare. Sta a me, anche nel lavoro, cercare di sviluppare il materiale che ho a disposizione. Però sono contento, perché vedo grande applicazione, grande abnegazione e vedo grande fame da parte non solo di chi c'era, ma anche dei nuovi. Quindi diciamo che c'è un qualcosa di bello che bisogna continuare a coltivare. E ripeto, avessimo finito la partita 0-0 l'ho detto anche ai ragazzi, sarei rimasto contento della prestazione”.

23.48 - Termina la conferenza stampa.