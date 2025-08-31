Hojlund è arrivato a Napoli! A breve l'annuncio ufficiale

Rasmus Hojlund ha raggiunto Napoli! Partito in treno dalla Stazione Termini di Roma l'attaccante danese è arrivato alla Stazione di Napoli Afragola. Subito riconosciuto dai tanti tifosi presenti e si è reso disponibile ad alcuni selfie ed autografi. Stamani il classe 2003 aveva svolto le visite mediche presso Villa Stuart.

Da pochi minuti è arrivato in città presso l'Hotel Britannique per la firma e i primi scatti ufficiali con la maglia azzurra. Hojlund è apparso molto sorridente, pronto ad iniziare una sua nuova avventura in Serie A. A minuti potrebbe arrivare il tweet presidenziale con l'annuncio ufficiale del nuovo acquisto azzurro.