Hojlund, terminate le visite! Si attende l'annuncio ufficiale: le immagini
Rasmus Hojlund ha completato le visite mediche a Villa Stuart, passo decisivo prima della firma ufficiale con il Napoli. L’attaccante danese ha trascorso la mattinata nella clinica romana, sottoponendosi ai consueti test fisici e atletici che precedono l’ufficializzazione di un trasferimento. All'uscita dalla clinica l'ex Atalanta si è soffermato con diversi bambini per autografi e selfie prima di entrare in un van che lo porterà a Napoli.
Ora non resta che attendere le firme sui contratti e il comunicato ufficiale del club azzurro con il classico tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, che accoglierà così un rinforzo di assoluto livello per l’attacco di Antonio Conte. Di seguito le immagini raccolte da Tuttomercatoweb.
