ADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”

"Lo stadio Maradona è un cesso". Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non le manda a dire dal palco del Football Business Forum organizzato oggi in SDA Bocconi: "Anche il PSG gioca in uno stadio non di sua proprietà. Ma pagando la stessa cifra che il Napoli paga al comune di Napoli loro hanno uno stadio che fattura 100 milioni l'anno. Noi paghiamo per avere lo stadio un giorno prima dell'evento, il giorno dell'evento, pulirlo il giorno dopo e riconsegnarlo. Nel '90 al San Paolo/Maradona hanno fatto un disastro totale, hanno solo rubato soldi. E io non c'ero. Ora, io dovrei rinnovare il mio stadio mentre gioco avendo un impatto economico importante. Gli altri incassano magari 14 milioni in una serata di Champions, io in quel cesso di stadio al massimo 3 milioni. E poi mi si chiede magari di comprare giocatori per essere al passo delle altre.

Voglio uno stadio anche con tanti parcheggi. Chi dice che si viene con i mezzi dice balle! La gente vuole venire allo stadio con la propria macchina, averla pulita, sicura alla fine della partita. E dobbiamo avere questo stadio dentro la città. La politica non sa nulla di calcio e ignora i lidi verso dove il calcio sta andando. Ho parlato con Saviano e mi ha detto: Ndrangheta, mafia e camorra vogliono appropriarsi dei club. Prima di fare dei club uno dice, dove andiamo? Il signor Ceferin e il signor Infantino devono stare attenti a ridurre il valore dei campionati nazionali. Perché poi rimarranno solo Napoli, Roma, Inter, Milan, Juve. Che facciamo i nuovi stadi se poi gli altri non ci sono. Allora facciamo solo un campionato europeo e cambiamo le regole del gioco".