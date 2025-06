Live ADL: "Conte? Bisogna mettersi in testa quello che dice, amma fatica"

"Io ho avuto successo nel Napoli grazie alla grande disciplina acquisita nel mondo del cinema. Perchè vedrai sempre il particolare nel totale, senza lasciare nulla al caso". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis intervenuto all'evento 'La grande bellezza per lo sviluppo dell'Italia', prima delle quattro tappe degli Stati Generali della Cultura, appuntamento annuale de Il Sole 24 Ore dedicato al mondo della cultura e delle industrie creative, al teatro Bellini di Napoli.

"Rilancio del cinema? Mancano i produttori indipendenti, sono tutti dipendenti dalle piattaforme. Che per finanziare un film, però, se ne impadroniscono". Poi, proprio sulle piattaforme, Adl ha aggiunto: "Negli Stati Uniti il cinema l’ha sempre fatta da padrone, perché per gli americani era il primo ambasciatore all’estero. Fino agli anni ’90 il Presidente era eletto con il consenso di Hollywood. Oggi è tutto mutato". E ancora: “Se si danno a persone che fanno altre attività di salumeria, di macelleria. Fondi per produrre opere che non hanno visto la luce di un giorno di programmazione nelle sale… poi allora certo che ci si arrabbia e vengono fuori le polemiche…. Dei 600mln stanziati per il cinema dopo il covid, 25mln erano stati destinati all’apertura o adattamento di nuove sale. L’anno successivo ne sono stati assegnati altri 25mln, e non sono stati assegnati. Quest’anno ce ne sono altri 25mln e siamo a 75mln…”.

"Noi abbiamo una cosa che altri non hanno: la bellezza. Una bellezza, dall'arte ai teatri e ai monumenti, che però non sappiamo mettere a sistema. Noi non sappiamo giocare in casa"

"Il Ministero della Cultura ha sempre avuto 'parcheggiate' delle persone che non sapevano dove 'parcheggiare'. Dario Franceschini ha portato subito i 70 milioni per cinema a audiovisivo a oltre 600 milioni. Ma se poi il ministero questi fondi li distribuisce male, vengono fuori le polemiche". "Se io permetto a certe persone di impadronirsi di questi fondi per opere che non hanno visto nemmeno un giorno nelle sale, vuol dire che il sistema non esiste. In un ministero bisogna creare una sezione operativa, per cui non ci devono essere ritardi. Abbiamo sale che versano in situazioni pazzesche. E bisogna conoscere il mercato, perché il cinema è un ponte con il pubblico a cui devo dare un'opera che accontenti tutti".

Si parla ancora di calcio: "Conte? Bisogna mettersi in testa quello che dice, amma fatica', le cose non te le regala nessuno. Il cinema e i film non si fanno per sé. Io devo cercare di dargli un'opera che accontenti tutti, non solo pochi eletti. Il cinema è un ponte per tutti, per il pubblico, non per sé".

