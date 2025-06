Ultim'ora Non solo Musah e Juanlu, Sky: il Napoli ha bloccato Lucca, c'è accordo di massima

Il Napoli non ha intenzione di perdere tempo. Dopo aver messo a segno i colpi Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, il club azzurro è pronto a proseguire con decisione la propria campagna acquisti, come riportato da Sky Sport durante 'Speciale Calciomercato'.

A fare il punto è stato Gianluca Di Marzio, che ha svelato i prossimi obiettivi del club partenopeo: “Il Napoli vuole muoversi in anticipo rispetto alla scorsa estate, consegnando ad Antonio Conte una rosa quanto più completa possibile già per il ritiro. I nomi sul tavolo sono chiari: piace Juanlu del Siviglia, valutato 15 milioni, e c’è interesse concreto per Yunus Musah del Milan, per il quale servono circa 25 milioni".

Non solo: il Napoli ha bloccato Lorenzo Lucca. C’è già un accordo di massima con l’attaccante dell’Udinese e nei prossimi giorni si deciderà se affondare definitivamente il colpo.