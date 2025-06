I De Laurentiis hanno scelto l'allenatore per il Bari: arriva dal Catanzaro

Il Bari si prepara a voltare pagina in panchina. Dopo giorni di contatti e riflessioni, il club biancorosso è sempre più vicino a Fabio Caserta, ex allenatore del Catanzaro. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo, con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli prima dell’atteso via libera alle firme.

Come anticipato nei giorni scorsi, Caserta era l’obiettivo principale della dirigenza pugliese e il secondo incontro tra le parti è stato decisivo per avvicinare le posizioni. Il tecnico ha risolto ufficialmente il suo contratto con il Catanzaro nei giorni scorsi, liberandosi per iniziare una nuova avventura.