ADL: "Mai nessun film farà 70mln di spettatori come il nostro show Scudetto"

vedi letture

"Gli scudetti del Napoli sono un bagno di mutuo regalo con un popolo. Quando abbiamo fatto la sfilata sul lungomare, la Rai, in un'ora e mezza, ha fatto 70 milioni di spettatori. Non ci sarà mai un film che in un'ora e mezza possa fare 70 milioni di spettatori". Lo ha detto il presidente della Società sportiva calcio Napoli e presidente di Filmauro Aurelio De Laurentiis in occasione degli Stati generali della Cultura della Campania, che si sono tenuti nel teatro Bellini.

"Io perché ho avuto successo nel Calcio Napoli? Ho avuto successo per la grande disciplina che ho acquisito nel mondo del cinema. Quando uno realizza dei prodotti dell'ingegno, quindi dei beni immateriali non tangibili, attraverso un processo industriale, secondo me quella è la più grossa scuola del mondo, perché vedrai sempre il particolare nel totale, non lascerai nulla al caso. Io mi inquieto delle volte, quando chiedo: Dove sta il proprietario di quest'azienda? E mi rispondono: No, ma questa azienda è di un fondo… Ho capito, vedo il fondo, non vedo il cielo".