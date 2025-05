ADL ha tenuto in mano i destini di Juve e Milan: Napoli mai così forte dall'1 agosto 1926

Forse qualcuno non ha colto la svolta epocale, o finge di non coglierla. Il Napoli di Aurelio DeLaurentiis ha confermato uno degli allenatori più vincenti degli ultimi 15 anni, tenendo parcheggiato uno degli allenatori più vincenti degli ultimi 15 anni. Stiamo parlando di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, uno rimasto, l'altro beffato e accasatosi altrove.

Sono stati giorni di grande fermento, con il presidente azzurro che non ha voluto farsi trovare eventualmente impreparato in caso di addio di Conte, ed aveva bloccato Allegri, ben felice di sposare il progetto azzurro. Una volta trattenuto Conte, che ha preferito il Napoli alla Juve, De Laurentiis ha liberato Max che si è accasato di corsa al Milan, ma solo perchè era sfumata la possibilità di venire in azzurro.

Stiamo chiaramente ad un punto, cose mai viste nella storia del club partenopeo: la Juventus messa da parte per il Napoli (da uno che ha vissuto una vita in bianconero) e il Milan che prende un tecnico 'liberato' dal Napoli. Siamo al punto più alto della storia di questo club, non si possono avere dubbi su queto aspetto.