Osimhen non libera Morata: solo un'offerta importante può portare l'ex Milan al Como

Il Como dovrà ancora attendere per cercare di portare Álvaro Morata in Serie A. Nonostante il club lariano avesse trovato un accordo con il Milan per rilevare il prestito dell’attaccante spagnolo, attualmente in forza al Galatasaray, la società turca ha bloccato l’operazione. Il Gala, infatti, non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore arrivato lo scorso gennaio e autore di 7 gol in 16 presenze, ritenuto una pedina fondamentale dal tecnico Okan Buruk. Il club di Istanbul, rinforzatosi anche con l’acquisto di Victor Osimhen per 75 milioni di euro dal Napoli, punta a costruire un “dream team” per confermarsi in patria e ben figurare nella nuova Champions League, nella fase a gironi allargata.

Il trasferimento di Morata era stato formalizzato in inverno con la formula del prestito con diritto di riscatto: il Galatasaray ha già versato 6 milioni al Milan, con un riscatto fissato a 8 milioni entro il 15 gennaio 2026. Il Como si era inserito nella trattativa proponendosi per subentrare all’accordo, ma i turchi hanno fatto muro. Solo un’offerta molto elevata potrebbe modificare lo scenario, ma al momento non è arrivata alcuna proposta concreta che soddisfi le richieste del club di Istanbul. A riferilo è Tuttomercatoweb.