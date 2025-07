Lindstrom-Wolfsburg, Sky: in dirittura d'arrivo! La formula dell'operazione

Jesper Lindstrom è sempre più vicino a lasciare nuovamente il Napoli. Dopo la stagione in prestito all’Everton, dove ha collezionato 30 presenze tra Premier League, FA Cup ed EFL Cup, il centrocampista danese sembra destinato a tornare in Bundesliga. Il Wolfsburg si è infatti mosso concretamente per assicurarsi il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Per Lindstrom si tratterebbe di un ritorno in Germania, campionato in cui si era già messo in evidenza con la maglia dell’Eintracht Francoforte tra il 2021 e il 2023, attirando proprio l’interesse del Napoli. Il Wolfsburg rappresenterebbe ora una possibilità concreta per rilanciarsi in un ambiente già conosciuto e in un contesto tattico che meglio si adatta alle sue caratteristiche. La trattativa è in corso e potrebbe chiudersi nei prossimi giorni. A riferirlo è Sky Sport.