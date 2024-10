ADL su rinnovo Kvara: "Se andrà via ce ne faremo una ragione, ci sono stati già casi precedenti"

L'ultima richiesta fatta al club partenopeo è di otto milioni di euro più bonus, mentre De Laurentiis non è disposto ad andare oltre i sei milioni a stagione

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola riporta nell'edizione odierna alcune dichiarazioni rilasciate nella serata di sabato dal presidente del Napoli ai microfoni di 'Sky'. Aurelio De Laurentiis, in merito alla difficile trattativa per il rinnovo del contratto del georgiano, s'è espresso così: "Ci sono stati casi precedenti, se andrà via ce ne faremo una ragione. E' importante rispettare il volere dei giocatori, ma anche quello della società", ha dichiarato.

A novembre è previsto un nuovo incontro tra i vertici del club partenopeo e il procuratore di Kvara, l'agente georgiano Mamuka Jugeli, per discutere dell'adeguamento e del prolungamento del contratto scadenza giugno 2027. Ma le premesse non sono le più rosee: Kvara si aspettava una gratificazione subito dopo la grande stagione che ha portato allo Scudetto e ora che è entrato nel terzo anno di contratto, e continua a guadagnare meno di due milioni a stagione, sembra deciso a riprendersi con gli interessi il tempo perduto. L'ultima richiesta fatta al club partenopeo è di otto milioni di euro più bonus, mentre De Laurentiis non è disposto ad andare oltre i sei milioni a stagione. Bonus compresi.