Ag. Lobotka: "In Arabia guadagnerebbe il triplo, ma è probabile che resti a Napoli! A meno che..."

Branislav Jarusek, agente di Stanislav Lobotka, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo assistito parlando ai media slovacchi: "La conquista del secondo scudetto da parte di Stanislav è stata tra le più emozionanti. Mi dispiace non essere potuto andare di persona a Napoli, ma l'ho vissuto come se fossi lì. Non vedo l'ora di celebrarlo in vacanza con lui. Penso ci siano somiglianze tra i due scudetti. Il nuovo direttore sportivo Manna ha condotto un'ottima campagna acquisti, proprio come fece Giuntoli due stagioni fa. Hanno ristrutturato la squadra dopo una stagione precedente deludente. Così come Giuntoli portò Spalletti, Manna ha fatto lo stesso con Conte.

Lobotka ha dovuto adattarsi alle richieste degli allenatori. Sotto Spalletti, era più centrale nel gioco, mentre ora ha dovuto impegnarsi di più. Questo va sicuramente apprezzato. Questo scudetto è il risultato del massimo impegno di tutti in campo. Stanislav ha ottenuto il primo scudetto grazie al suo talento, mentre il secondo è frutto di un grande lavoro. Voleva davvero partecipare all'ultima partita di campionato, ma non ci è riuscito. Non riesco a immaginare che possa essere pronto per le gare con la Slovacchia.

Il Barcellona è stata un'opzione lo scorso anno, ma la loro situazione finanziaria ha impedito il trasferimento. Oggi Stanislav si trova in un'età in cui deve considerare anche l'aspetto economico. In Arabia Saudita potrebbe guadagnare tre volte di più rispetto a quanto percepisce a Napoli, ma in altri paesi è difficile che possano offrire lo stesso stipendio netto che Lobotka guadagna attualmente. Per quanto riguarda il futuro, è probabile che rimanga a Napoli, a meno che non arrivi un'offerta in grado di cambiare radicalmente la sua vita professionale e personale".