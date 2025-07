Ufficiale Bianchini nominato DG dell'Area Business: la nota della SSC Napoli

La SSC Napoli, attraverso un comunicato stampa sui propri canali ufficiali, ha annunciato la nomina di Tommaso Bianchini come Direttore Generale dell'Area Business. Le aree di competenza di Bianchini saranno le seguenti: Aree Marketing, Commerciale, Merchandising e Stadium Innovation.

Di seguito il comunicato del club azzurro: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di comunicare la nomina di Tommaso Bianchini a Direttore Generale dell'Area Business, intendendosi per Area Business la zona sotto menzionata di sua competenza. Bianchini riporterà direttamente al Presidente De Laurentiis e all'AD Andrea Chiavelli e avrà diretta responsabilità nelle Aree Marketing, Commerciale, Merchandising e Stadium Innovation, che dovrà generare una diversa utilizzazione dello stadio stesso".

Le parole di Tommaso Bianchini: "È per me un grande onore assumere da oggi il ruolo di Direttore Generale dell'Area Business della SSC Napoli. Ringrazio il Presidente Aurelio De Laurentiis e l'Amministratore Delegato Andrea Chiavelli per la fiducia che mi hanno accordato, la mia Famiglia per il sostegno costante e tutto il gruppo di lavoro che è cresciuto insieme a me in questi anni. Il mio compito sarà custodire un tesoro prezioso: la passione di milioni di tifosi in tutto il mondo. Il mio impegno sarà totale per onorare al meglio questa responsabilità".