Allegri-De Bruyne, rapporti freddi all'improvviso: la frase del tecnico a KDB

vedi letture

Allegri a De Bruyne: “Devi ascoltarmi, l’allenatore sono io”. Rapporti gelidi, Venezia diventa la prova suprema

Allegri ha ripetuto a De Bruyne tutto quello che aveva provato a spiegargli in campo: il belga deve ascoltarlo e, se qualcosa non è chiaro, l’allenatore è lui. La sintesi è fredda, ma dà il senso di rapporti gelidi calati d’un tratto, a poche ore dal confronto immortalato dalle telecamere all’intervallo di Villarreal. Un chiarimento che arriva in una fase delicata, con il Napoli a zero punti in Champions League dopo due giornate e con un tecnico che, nelle ultime ore, è apparso nervoso e preoccupato. Sembrano lontani i toni più distesi dei giorni dopo la sosta.

Venezia, la prova suprema

Intanto la gara di Venezia diventa la “prova suprema”, come scrive Il Mattino. Non solo per il risultato, che dopo la batosta europea il Napoli non può più sbagliare, ma anche per capire se il gruppo e il suo allenatore riusciranno a ritrovare compattezza. In bilico c’è anche il ruolo dello stesso De Bruyne, che secondo le ultime indicazioni potrebbe partire dalla panchina contro il Venezia ultimo in classifica, ora guidato dal nuovo tecnico Nicola. Un esordio in panchina tutt’altro che semplice per gli azzurri, chiamati a una risposta di carattere e di gioco, dopo giorni di tensione e di polemiche.