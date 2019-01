Alvino svela: "PSG, a giorni assalto per Allan: pronti 80-90mln! Il Napoli si tutela bloccando Barella"

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Cristiano Ronaldo non figura nell'elenco degli 11 calciatori più costosi del mondo, almeno...

MULTIMEDIA VIDEO - QUI CASTEL VOLTURNO: ALLENAMENTO MATTUTINO AL CENTRO SPORTIVO Il Napoli si allena a Castel Volturno in vista della gara di domenica tra Napoli e Sassuolo. Oggi torneranno in gruppo anche i sudamericani e il gruppo sarà ora al completo per preparare la gara dopo le feste. Attraverso il suo profilo Twitter il club... Il Napoli si allena a Castel Volturno in vista della gara di domenica tra Napoli e Sassuolo. Oggi torneranno in gruppo anche i sudamericani e il gruppo sarà ora al completo per preparare la gara dopo le feste. Attraverso il suo profilo Twitter il club... GIOVANILI ITALIA UNDER 16, I CONVOCATI PER IL TORNEO DEI GIRONI: PRESENTI DUE TALENTI DEL NAPOLI Dall'otto al dieci gennaio, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, si svolgerà un triangolare in famiglia tra 55 calciatori classe 2003 che per l'occasione si divideranno in tre squadre: la rappresentativa azzurra di Daniele Zoratto, e le due... Dall'otto al dieci gennaio, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, si svolgerà un triangolare in famiglia tra 55 calciatori classe 2003 che per l'occasione si divideranno in tre squadre: la rappresentativa azzurra di Daniele Zoratto, e le due...