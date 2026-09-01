Ufficiale McTominay, lieve aritmia benigna! SSC Napoli: “Si opererà e tornerà dopo la sosta”

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Scott McTominay si sottoporrà nei prossimi giorni a un intervento di ablazione dopo aver riscontrato una lieve aritmia benigna.

Scott McTominay sarà costretto a fermarsi per sottoporsi a un intervento dopo aver riscontrato una lieve aritmia benigna. A comunicarlo è stata la SSC Napoli attraverso una nota medica pubblicata sul proprio sito ufficiale. Il centrocampista scozzese sarà sottoposto nei prossimi giorni a una procedura di ablazione e, secondo quanto comunicato dal club, tornerà a disposizione dopo la pausa per le nazionali.

La nota medica del Napoli

La SSC Napoli ha comunicato: “In seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA). Il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali”.