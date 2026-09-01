Tuttonapoli Il borsino (finale) del calciomercato: il mercato più duro e povero dell'era ADL

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Calciomercato Napoli - Il borsino di Tuttonapoli, come da oltre 20 anni, per raccontare tutti i movimenti in entrata ed in uscita e la rosa attuale

Si chiude il mercato più sofferto, problematico ed alla fine inconcludente dell'era De Laurentiis. La permanenza di Noa Lang, che non è andato al Galatasaray per l'ok a sorpresa di Leao ai turchi quando sembrava propendere per l'Aston Villa, ha negato al club partenopeo quella disponibilità economica e quel posto in lista necessari per muoversi su un giocatore di livello da aggiungere ad Hojlund e Lucca. Il nome individuato era quello di Gabriel Jesus, poi finito al Barça per appena 10mln di euro, ed alla fine il club partenopeo ha dovuto rinunciare anche ad una soluzione last minute come Woltemade in prestito oneroso intorno ai 5mln. E' mancato anche il tassello Under 23, individuato inizialmente in Guiu del Chelsea (poi finito al Lipsia) ed in generale è stato il mercato dei colpi individuati e bloccati da Manna (da Gila e Khalaili prima ancora dei ritiri fino alle ultime settimane), ma senza avere l'ok della proprietà per procedere. Ha prevalso, dunque, il ritorno in equilibrio dei conti, messi a dura prova come costo rosa e indice costi/ricavi dopo le spese del biennio Conte e soprattutto dagli acquisti dell'anno scorso (che pesno molto come ammortamenti) e quelli 'spostati' su quest'anno come i riscatti di Alisson, Hojlund e gli ammortamenti al 40% degli obblighi di riscatto di Lucca e Milinkovic.

Il Napoli in ogni caso non sembra farne un dramma, a partire dalle dichiarazioni dei mesi scorsi di ADL sui giocatori da cedere fino a quelle recenti di un Allegri soddisfatto della rosa e del livello qualitativo, anche se pure a centrocampo è bastato lo stop di McTominay per far emergere qualche criticità d'organico. Il Napoli alla fine chiude con Badiashile per 3mln di euro di prestito oneroso (e 27 di diritto di riscatto) per colmare l'emergenza in difesa e 1mln di euro (più 6 di obbligo di riscatto) per un under come Favasuli che ha permesso al Napoli di cedere Mazzocchi e liberare un posto in lista per far entrare Lang. Di contorno il giovane Rodrigues preso dal Sion e prestato all'Eldense nell'ottica di un player trading di piccole dimensioni. Nonostante le difficoltà in uscita, soprattutto per le partenze a titolo definitivo a causa degli ingaggi molto elevati, il ds Manna piazza tutti gli esuberi, ultimi quelli di Cajuste al Malaga e Lindstrom al Salisburgo risparmiando quantomeno gli ingaggi. Il lavoro in uscita è stato notevole, sottlineando in particolar modo le cessioni definitive di Zerbin, Hasa e Cheddira non scontate. Di seguito il quadro della situazione che abbiamo aggiornando in questi mesi, ogni giorno, come di consueto su Tuttonapoli.net e da quest'anno anche su Radio Tutto Napoli.

CALCIOMERCATO IN ENTRATA

Hojlund 100% (obbligo di riscatto, 44mln di euro, Man United)

Alisson 100% (riscatto, 16,5mln Sporting Lisbona)

Spinazzola 100% (rinnovo fino al 2028)

Esposito 100% (a titolo definitivo, 700mila, Sorrento)

Favasuli 100% (prestito a 1mln con obbligo a 6, Catanzaro)

Badiashile 100% (prestito a 3mln con diritto di riscatto a 27, Chelsea)

Rodrigues 100% (a titolo definitivo, Sion)

CALCIOMERCATO IN USCITA

Caprile 100% (riscatto per 8mln, Cagliari)

Natan 100% (riscattato a 9mln, Betis)

Elmas 100% (mancato riscatto, Lipsia)

Juan Jesus 100% (scadenza contratto)

Vigliotti 100% (in prestito, Pineto)

D'Avino 100% (in prestito, Giugliano)

Zerbin 100% (a titolo definitivo, Frosinone)

Hasa 100% (a titolo definitivo con % rivendita, Frosinone)

Ambrosino 100% (in prestito con diritto di riscatto, Modena)

Rao 100% (in prestito oneroso per 1mln, Pisa)

Coli Saco 100% (a titolo definitivo per 1mln, Riga)

Ferrante 100% (in prestito, Ospitaletto)

Esposito 100% (in prestito, Bari)

Gutierrez 100% (a titolo definitivo per 30mln, Bayer Leverkusen)

Sgarbi 100% (in prestito, Sambenedettese)

Gambardella 100% (a titolo definitivo con % rivendita, Avellino)

Iaccarino 100% (a titolo definitivo con 50% rivendita, Arezzo)

Lukaku 100% (a titolo definitivo per 6mln più 1 di bonus, Fenerbahce)

D'Angelo 100% (a titolo definitivo con 50% rivendit

Cioffi 100% (a titolo definitivo con 50% rivendita, Latina)

Obaretin 100% (in prestito con diritto di riscatto per 3,5mln + 50% rivendita, Lorient)

Cheddira 100% (a titolo definitivo per 2mln più bonus, Avellino)

Ngonge 100% (in prestito oneroso con diritto di riscatto, Monza)

Folorunsho 100% (in prestito oneroso per 500mila euro e diritto di riscatto a 7mln, Monza)

Russo 100% (in prestito, Crotone)

Prisco 100% (in prestito, Bari)

Mazzocchi 100% (in prestito con obbligo condizionato, Venezia)

Garofalo 100% (in prestito, Dolomiti Bellunesi)

Rodrigues 100% (in prestito, Eldense)

Lindstrom 99% (in prestito, Salisburgo)

Cajuste 99% (in prestito con diritto di riscatto, Malaga)

NAPOLI 2026-2027 - ROSA ATTUALE

PORTIERI: Meret, Contini, Milinkovic-Savic, Pugliese

DIFESA: Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Spinazzola, Beukema, Mazzocchi, Marianucci, Rafa Marin, Favasuli, Badiashile

CENTROCAMPO: Lobotka, Anguissa, McTominay, Gilmour, Vergara, De Bruyne

ATTACCO: Politano, Neres, Hojlund, Giovane, Alisson Santos, Lang, Lucca

NAPOLI 2026-2027 - SITUAZIONE CONTRATTUALE ROSA

2031 - Lucca, Hojlund, Contini, Vergara (+1), Favasuli (+3)

2030 - Marianucci, Ferrante, Lang, Beukema, Milinkovic-Savic, Giovane (+1), Rao, Vergara, Ambrosino

2029 - Buongiorno, McTominay, Gilmour, Rafa Marin, Folorunsho

2028 - Di Lorenzo (+1), Cheddira, Neres (+1), Cajuste, Ngonge, Lindstrom, Politano, Cheddira, Spinazzola

2027 - Lobotka (+1), Rrahmani (+1), Olivera, Mazzocchi (+1), Meret, Anguissa, De Bruyne (+1), Russo



(anni di opzioni a favore del club)