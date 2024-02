Barça e PSG su Kvara? L'agente: "Offerte dai migliori club al mondo! Ecco quando decideremo"

Khvicha Kvaratskhelia non sta ripetendo la stagione da MVP del campionato della scorsa stagione, ma i suoi numeri restano abbastanza positivi.

Sei gol e cinque assist in 33 partite. Khvicha Kvaratskhelia non sta ripetendo la stagione da MVP del campionato della scorsa stagione, ma i suoi numeri restano abbastanza positivi. E proprio per questo in estate le sirene del mercato continueranno a risuonare. Il talento georgiano è stato accostato nelle ultime settimane a Barcellona e PSG.

Sul tema si è espresso il suo procuratore, Mamuka Jugeli, intervenuto ai microfoni dei colleghi russi di Championat.com: "Barcellona e PSG? Naturalmente per Khvicha ci sono offerte da parte dei migliori club al mondo. Guardatelo: come potrebbe essere possibile non avere questo tipo di proposte? A maggio tutto sarà chiaro".