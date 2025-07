Niente Nunez, il Napoli ha virato su Lucca: prossima settimana si può chiudere

Il Napoli vuole mettere a disposizione di Antonio Conte una rosa il più possibile completa già dal primo giorno di ritiro. Dopo gli arrivi imminenti di Sam Beukema e Noa Lang, restano ancora tre tasselli da definire: il centravanti titolare, un altro esterno d’attacco e il secondo portiere alle spalle di Meret.

Dopo aver tentato invano di trattare con il Liverpool per Darwin Núñez, cercando di abbassare le elevate richieste economiche, il Napoli ha deciso di virare con decisione su Lorenzo Lucca dell’Udinese. Già nella prossima settimana si potrebbe chiudere l’operazione intorno ai 40 milioni di euro, riferisce Sport Mediaset. Parallelamente, si continua a lavorare per il vice Meret: in cima alla lista di Antonio Conte resta Vanja Milinković-Savić, mentre per l’esterno si aspetteranno prima le uscite con Ngonge che non rientra più nei piani del Napoli.