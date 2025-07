Mister 97’: la statistica incredibile del sogno di mercato del Napoli

Ci sono le eccezioni, le meravigliose eccezioni che stravolgono le convinzioni, che fanno dimenticare vecchie promesse, che vanno oltre l’aridità del pensiero razionale. In passato, scottato dalla partenze di Victor Osimhen e Frank Anguissa alla volta della Coppa D’Africa, annunciava la decisione di non voler più prendere calciatori che partecipassero a quella competizione, che pende come una spada di Damocle nel bel mezzo delle stagioni nel calcio d’Europa.

Poi, come si diceva, esistono le eccezioni. Che fanno vacillare, che rappresentano tentazioni da accarezzare nella calda estate del calciomercato, qualcosa che potrebbe in qualche modo farti tornare su vecchi passi. Nella sostanza, e senza troppi giri di parole, quel sogno esotico ha le sembianze di Ademola Lookman, professione attaccante capace di fare la differenza nella nostra Serie A e trascinare, appena un anno fa, l’Atalanta a sollevare una storica Europa League.

I dati del nigeriano nel nostro campionato, sono davvero impressionanti: 5828 minuti giocati in A, 39 gol segnati e 21 assist per un totale di 60 che, diviso per i minuti giocati fornisce un 97 come risposta ultima. Sì, Lookman segna o fa segnare praticamente un un gol a partita da quando indossa la maglia dell’Atalanta. Un dato significativo, che stuzzica e non poco la fantasia del Napoli, che tra le mani stringe pure una carta che potrebbe tornare molto utile nella partita: quel Giacomo Raspadori che tanto viene apprezzato dalla società di Percassi. Incastri, complicati per carità, che non possono però dimenticati in questa infuocata sessione di mercato. Che potrebbe, magari, convincere ADL a derogare a quella promessa fatta in un momento di rabbia…