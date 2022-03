Benzema non era vecchio, semplicemente ADL non poteva comprarlo

Era stata una di quelle ‘aurielate’ che nel tempo abbiamo imparato ad accogliere, archiviandole come piccole boutade

Le parole le porta via il vento. Altre, però, son così grossolane che si trascinano negli anni, diventando tormentoni che poi finiscono pure per diventare piccoli falsi storici. Partiamo da una verità inconfutabile: quando Aurelio De Laurentiis definì ‘Vecchio’ quel capolavoro di attaccante che era, è e sarà Karim Benzema fece un'offesa mortale al calcio. Ad un numero 9 meraviglioso, che può fare il 10, l’11 e qualsiasi cosa su un campo di calcio. Lo disse, ma in realtà non ci credeva nemmeno lui.

Era stata una di quelle ‘aurielate’ che nel tempo abbiamo imparato ad accogliere, archiviandole come piccole boutade. Il virgolettato del presidente del Napoli, all’epoca di quelle insensate voci messe in mezzo su un presunto interesse del Napoli per il centravanti del Real Madrid, sarebbe dovuto essere questo: “Benzema? Non possiamo permettercelo”. Punto, senza aggiungere ulteriori dettagli.

Era l’estate delle voci incontrollate. Di una stampa che creò attese fuori dalla realtà, partendo dalla mai dimostrata equazione Ancelotti uguale top player. Come se l’arrivo del tecnico andasse a stravolgere una politica societaria consolidata da anni.

L’affare Higuain era un’altra roba. Anzi, è collegato al discorso. Il Pipita andò via dal Real proprio perché c’era Benzema, da sempre il preferito di Florentino Perez. Il patron delle merengues da sempre ha avuto un debole per il francese, al punto che avrebbe preferito cedere chiunque altro, ma Benzema no, Benzema mai.

Un rimpianto, dunque, che rimpianto non è. Resta solo la frase infelice di De Laurentiis, ma di concreto non c’è mai stato nulla. Le possibilità di vederlo in azzurro non sono mai state reali. Purtroppo.