Bereszynski a Mediaset: "Napoli è un sogno a cui ho lavorato tanto, vogliamo vincere tutto! Su Spalletti e Kvara..."

Pensieri e parole dell'ultimo arrivato in casa Napoli, Bartosz Bereszynski, approdato in azzurro nell'ambito dello scambio con Alessandro Zanoli

"Ho trovato un grande gruppo e vogliamo vincere tutto". Pensieri e parole dell'ultimo arrivato in casa Napoli, Bartosz Bereszynski, approdato in azzurro nell'ambito dello scambio con Alessandro Zanoli con la Sampdoria. Il terzino polacco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset, esprimendo anche la sua gioia per il recente cambio di casacca: "Ho lavorato tanto per arrivare a questo sogno. Le prime voci sono arrivate dopo il Mondiale. C'era la possibilità di arrivare qui a Napoli. L'affare è durato 2-3 settimane perché comprendeva anche Zanoli, che doveva prima rinnovare qui, e anche Contini che poi alla fine non è venuto. E' stato un bel regalo di Natale e Capodanno per me, è un grande onore e sono molto contento".

Cosa rappresenta per te la possibilità di giocare nel Napoli? "E' una cosa a cui ho lavorato per tutta la carriera, questo è il mio sogno: arrivare in una squadra forte come il Napoli. Abbiamo i nostri obiettivi, vogliamo raggiungerli tutti".

Che gruppo hai trovato? "Bellissimo! Anche Zielinski, prima di venire, mi ha spiegato che in questo spogliatoio sono tutti bravi ragazzi. Dal primo giorno mi sono trovato benissimo, è un gran gruppo".

Che tipo di rapporto si è instaurato con Spalletti? "Si vede che il mister è molto appassionato al calcio, che ogni dettaglio è importante. Con i calciatori del livello che abbiamo noi si possono fare le cose giuste. Spalletti ha gran determinazione".

Qual è il compagno che ti ha più impressionato? "Tutti. Io guardo sempre gli esterni perché devo giocare contro di loro in allenamento: Kvara, Politano, Lozano e Zerbin sono tutti bravi, tutti veloci e possono andare sia a destra che a sinistra sempre".