Lang sarà del Napoli! Stesura contratti in corso: novità sulle visite

Fatta, sei mesi dopo, per l'erede di Kvaratskhelia. Il Napoli come esterno a sinistra ha scelto Noa Lang del Psv. Affare in dirittura, come si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Operazione da 25 milioni più 5 di bonus, i legali sono al lavoro - si legge - per la stesura dei contratti, poi sarà tempo di visite, firma e annuncio ufficiale. Lang firmerà un contratto fino al 2030 e sarà lui a prendere il posto di Kvara. L'olandese, anni 26, piaceva già a gennaio ma fu blindato dal suo club, il Psv, che fece muro. Ora ha aperto e non è stato difficile trovare l'accordo definitivo.

Novità sul futuro dell'olandese - che non vede l'ora di vestire la maglia azzurra - anche sul Corriere dello Sport oggi in edicola con altri aggiornamenti sulla trattativa ormai in via di definizione: "Per l’esterno del Psv operazione conclusa e attesa per le visite mediche previste dopo le vacanze. Trattativa definita sulla base di 25 milioni più bonus, al giocatore contratto fino al 2030. Lang ha voluto fortemente il Napoli, lo sognava da gennaio, quando il Psv disse no alla prima proposta del club di De Laurentiis", si legge sul quotidiano.