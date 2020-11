Bologna-Napoli 0-1, le pagelle: Lozano-Osimhen super, Ospina salva risultato ed un arbitraggio indecente

Ospina 7 - Mai seriamente impegnato, almeno fino all'azione finale in cui si oppone a Orsolini e Palacio salvando il risultato ed anche l'arbitro dalle critiche per l'arbitraggio. Gestisce con personalità la costruzione dal basso, anche se il Bologna non rischia troppo alzando la pressione

Di Lorenzo 6,5 - Riscatta le ultime prove non proprio brillanti. Ci mette un altro ardore rispetto al Rijeka e si vede: raramente viene preso in mezzo, anzi spesso recupera e fa ripartire l'azione lanciando Lozano.

Manolas 6,5 - Prestazione attenta, scappando all'indietro con i tempi giusti e sbagliando poco anche tecnicamente sulle tante uscite.

Koulibaly 7 - Il gol avrebbe coronato una prestazione monumentale, annullando l'attacco del Bologna e togliendo qualsiasi possibilità di profondità agli avversari, costretto così ad appiattirsi. Lo conserverà evidentemente per occasioni ancora più importanti.

Hysaj 7 - Un professore nel tenere la linea, per stessa ammissione di Gattuso, ma anche nell'uscire dalla pressione (93% di passaggi riusciti). Guida i compagni nell'alzarsi mettendo Palacio sistematicamente in fuorigioco dal suo lato. Non sbaglia un movimento, stringendo verso il campo con diagonali importanti.

Fabian 6,5 - Il Bologna concede quegli spazi che gli permettono di trovare la verticale sugli attaccanti, di conseguenza si velocizza il suo gioco ed aumenta la qualità delle giocate. Chiude con 73 tocchi, più di tutti i giocatori in campo, ed un ottimo 95% di precisione.

Bakayoko 7 - Fondamentale nell'arginare le transizioni negative del Bologna. Non ha ancora un grande passo, ma è ovunque e sempre ben posizionato. Vince tutti i duelli e chiude anche con 68 tocchi, sotto soltando al compagno di reparto.

Lozano 7,5 - La decide Osimhen ma è lui il migliore in campo. Pronti-via con qualsiasi arbitro tranne Pasqua farebbe ammonire Denswil che invece viene graziato ed è costretto alle cattive maniere per arginarlo. Neanche ci riesce perché va via con grande continuità e dal suo cross arriva il vantaggio. Sempre ben posizionato anche senza palla, dal suo lato il Napoli soffre meno (dal 75' Politano sv)

Mertens 6,5 - ha due occasioni delle sue, spostandosi il pallone per calciare a giro, ma continua a non trovare la porta. Difficile giudicarlo negativamente perché trova qualche buona combinazione sulla trequarti, si sacrifica, orienta il pressing, spezza qualche azione con falli tattici(dal 75' Zielinski 5,5 - Non un grande approccio, alza la pressione ma poi col pallone sbaglia quasi tutto e conferma che forse giocare con la nazionale gli servirà per ritrovare la forma dopo il Covid)

Insigne 6,5 - Importante nell'uscire dalla pressione, anche spalle alla porta con l'uomo a francobollarlo, aprendo così il campo per imbucare Osimhen e Lozano. Sbaglia pochissimo, se non la conclusione finale per chiudere anticipatamente la contesa ed evitare la sofferenza finale ai suoi (dall'81' Elmas sv)

Osimhen 7,5 - Deve ancora ambientarsi, con i compagni di squadra e nelle malizie ed i tatticismi del calcio italiano, ma intanto dopo Parma, Genoa ed Atalanta, fa a fette anche il Bologna. Segna il gol decisivo, tiene anche fisicamente nonostante la pressione a tutto campo ed è sempre una minaccia in profondità tenendo impegnati i centrali e creando spazi per i compagni(dall'81' Petagna sv)