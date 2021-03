Bomba dal Brasile: su Kaio Jorge c'è il Napoli in pole sulle big europee, i dettagli

Kaio Jorge, stellina brasiliana classe 2002 in forza al Santos, interessa fortemente al Napoli. L'attaccante 19enne, ha già destato l'interesse di diverse big in Europa, infatti sulle sue tracce si registrano società del calibro di Juventus, Milan, Manchester City, Atletico Madrid e Fenerbahce. Dal Brasile, secondo Yahoo Esportes, il Napoli è in pole su queste squadre europee che lo hanno messo nel mirino. Infatti, il progetto presentato dagli azzurri è stato considerato il più vantaggioso perché prevede una prospettiva di carriera molto allettante, oltre a uno stipendio elevato.

VALUTAZIONE E CONTRATTO - Nonostante la presenza di una clausola rescissoria da 75 milioni, la società brasiliana punta a cederlo per non meno di 25. Il contratto in scadenza nel dicembre del 2021, potrebbe far abbassare notevolmente le richieste del Santos o addirittura farlo partire a parametro zero nel mercato di gennaio 2022. Staremo a vedere, ma di sicuro il Napoli ha messo nel mirino il talento Kaio Jorge e punta forte su di lui per la prossima estate.