Caso Osimhen si sbloccherà tardi: il bomber ha l'accordo col Psg, ma c'è un problema

vedi letture

La questione-Osimhen è destinata ad andare avanti ancora per un po', non è un mistero: il giocatore ha un accordo con il Paris Saint-Germain, il suo agente Roberto Calenda e il ds dei francesi Campos hanno sistemato dettagli e sostanza, però manca l'intesa con De Laurentiis. Divergenza di vedute: il presidente non vuole allontanarsi troppo dai 130 milioni della clausola, mentre il Psg chiede un maxi sconto e s'è messo in silenzio strategico. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.