Da Siviglia - Natan va al Betis! Scambio di documenti in corso: la formula dell'operazione

Il Napoli lavora da tempo all'uscita di Natan e adesso sembra proprio che ci siamo: il difensore brasiliano è pronto a sbarcare in Liga, al Siviglia, e a vestire la maglia del Betis in prestito con dirtitto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Secondo il quotidiano andaluso El Desmarque, infatti, l'operazione è praticamente chiusa. I dettagli arrivano dal collega del giornale spagnolo Alvaro Borrego:

"Un piccolo aggiornamento. L'operazione Natan è pronta. Pellegrini (allenatore del Real Betis, ndr) ha dato il via libera. L'opzione di acquisto non sarebbe obbligatoria (legata alle prestazioni). Documenti in corso. Il Betis sta lavorando per chiuderlo oggi in modo da poterlo far viaggiare in giornata. 23 anni. Ha rifiutato offerte MOLTO più alte".