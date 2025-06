Ultim'ora De Bruyne-Napoli, slitta ma affare non in discussione: le cifre ufficiali

vedi letture

Nel corso della ‘Domenica Sportiva Estate’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato: “Non è assolutamente in discussione il primo obiettivo del Napoli Kevin De Bruyne. E’ slittata la sua presenza in Italia oggi (lunedì 2 giugno) per un’eventuale visita medica per i laboriosissimi contratti del Napoli: diritti d’immagine e doppia traduzione.

Ciò che ci arriva dall’ufficio legale che sta curando i rapporti con i legali del belga ci rassicura. Scambio di documenti in corso. Il calciatore in questo momento è in vacanza a Ibiza, domani si trasferirà nel ritiro del Belgio e dopo le gare di qualificazione ai Mondiali firmerà un contratto biennale a 5mln netti con un ricchissimo bonus alla firma, queste sono le cifre ufficiali”.