De Bruyne in panchina a Venezia? Allegri non ha ancora deciso

Il tecnico azzurro ha spiegato in conferenza stampa cosa è successo col belga in Spagna, ma oggi KDB partirebbe dalla panchina secondo il Corriere

Massimiliano Allegri ha chiarito ieri in conferenza stampa, anche in maniera ironica, quanto accaduto con Kevin De Bruyne durante Villarreal-Napoli. Queste le parole del tecnico azzurro: “C’è stata un’incomprensione in un momento particolare con la loro rimonta, ma è finita lì, sono cose che capitano e che capiteranno sempre. Certo se ci capiamo subito è meglio, o io parlo inglese o lui in italiano... Anche con la lingua c’è stata un po’ di incomprensione, ma è un ragazzo intelligente, ha capito”. Ma oggi a Venezia De Bruyne giocherà dal primo minuto?

Venezia-Napoli, la scelta di Allegri su De Bruyne: panchina per il belga

Stando a quanto si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Kevin De Bruyne partirà dalla panchina quest’oggi contro il Venezia. Il belga farà dunque parte delle rotazioni che Allegri aveva già preventivato per evitare affaticamenti in un periodo in cui si gioca praticamente ogni tre giorni.

De Bruyne, nessun caso: la panchina è una scelta puramente tecnica

Non si tratta, dunque, di una scelta assolutamente punitiva nei confronti del centrocampista belga dopo l’episodio dello scambio di battute con il tecnico, ma solo ed esclusivamente di una decisione tecnica del tecnico del Napoli, che punta a gestire energie e rotazioni in vista del fitto calendario che attende la squadra azzurra nelle prossime settimane.