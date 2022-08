De Laurentiis sogna un altro colpaccio in stile Anguissa

Il classe ’96 non rientra più nei piani del Tottenham, che cerca possibili acquirenti per liberarsi di un ingaggio pesante da 8 milioni

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tempo di saldi, di situazioni scomode che alcuni grandi club vogliono risolvere, anche a costo di lasciar partire calciatori che sono costati fior di milioni. La Premier League è il paese dei balocchi per chi ha poco denaro e tanta voglia, a costi contenuti, di accogliere elementi finiti ai margini nei rispettivi club. Con la Serie A che ormai da tempo relegata ai confini dell’impero, dalla Premier possono arrivare calciatori capaci di fare la differenza nella nostra Serie A, dopo aver faticato in Inhilterra.

Il 2 luglio del 2019 Tanguy Ndombele veniva acquistato dal Tottenham per la cifra record di 72 milioni (62+10 di bonus) dal Lione, senza mai convincere a pieno in maglia Spurs. Al punto che lo scorso gennaio è tornato, in prestito, proprio al Lione per cercare di ritrovare. Di ritrovarsi. Tornare a stupire un mondo che lo aveva scoperto da giovane, gli aveva affidato un ruolo da enfant prodige del calcio europeo.ì

Ora il Napoli valuta l’occasione, ripercorrendo un altro colpo in stile Anguissa. Il classe ’96 non rientra più nei piani del Tottenham, che cerca possibili acquirenti per liberarsi di un ingaggio pesante da 8 milioni (a cui dovrebbe eventualmente in parte contribuire). Dovesse finalizzarsi la trattativa per Fabiàn al Psg, Ndombele è da inserire nella lista dei possibili eredi dello spagnolo, sebbene con caratteristiche differenti.