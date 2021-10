Elmas a KKN: "Non importa il ruolo, ma la squadra. Spalletti mi dà fiducia, sullo Scudetto..."

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Eljif Elmas, centrocampista del Napoli.

E’ un Napoli perfetto? “Stiamo facendo un buon lavoro col mister e con i compagni. Siamo compagni ed andiamo avanti”.

Cosa è cambiato con Spalletti? “Sono cambiate tante cose. In campo siamo più una squadra vera e giochiamo tutti. Pensiamo come una sola persona e per questo siamo più forti. Il mister mi ha dato più fiducia e spero di fare ancora meglio”.

In quale ruolo ti trovi meglio? “Il mio ruolo preferito è da mezzala esterna ma posso giocare in tutte le posizioni. Voglio solo fare meglio per la squadra. Non importa se gioco poco, l’importante che è la squadra vada bene”.

Nominate mai la parola scudetto nello spogliatoio? “Ancora è presto per parlarne, ci sono squadre come Milan e Inter e si non saprà niente fino alla fine. Pensiamo solo a vincere tutte le partite".

Quali sono i rischi a Salerno? “Sono tanti, ma andiamo là per vincere e non pensiamo ad altro. Andiamo a Salerno per prendere i tre punti e basta”.

A quanti gol vuoi arrivare quest’anno? “Non lo so, ho tanta voglia di fare gol anche se qualche volta non va. Penso però che è solo importante giocare bene e che la squadra vinca, non importa chi fa i gol”.

Insigne sa calciare bene i rigori? “Lui è un campione. È fortissimo è il nostro capitano e leader e per questo calcia sempre lui".

Che effetto fa giocare con la maglia che ha indossato anche Maradona? “Lui è un grande sempre e rimane unico nel Napoli e in tutto il mondo”.

Un grande saluto e forza Napoli sempre!"