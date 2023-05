FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti fa turnover, in avanti tridente inedito

Sono ufficiali le formazioni di Monza-Napoli, match delle 15 valido per la 35ª giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Monza-Napoli, match delle 15 valido per la 35ª giornata di Serie A. Dopo la festa scudetto con la Fiorentina, Spalletti dà spazio a diverse seconde linee. In porta confermato Gollini, in difesa esordio dal 1' per Bereszynski, che con Rrahmani, Juan Jesus e Olivera compone la linea a quattro. In mediana Zielinski torna titolare accanto a Lobotka e Anguissa a destra. In attacco spazio anche per Zerbin a sinistra, che con Elmas a destra e Osimhen al centro forma il tridente.

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Caprari; Dany Mota, Petagna. All. Raffaele Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Gollini, Bereszynski, Rrahmani, Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Elmas, Osimhen, Zerbin. All. Spalletti