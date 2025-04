Come stanno Anguissa e David Neres? Le ultime sulle date del ritorno in campo

Napoli alle prese con una lista lunga di infortunati: dopo le brutte notizie relative ad Alessandro Buongiorno, arrivano novità positive per Fran Anguissa. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come La nota più positiva della giornata riguarda invece André-Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese, colpito duramente al fianco nel secondo tempo della sfida contro il Torino (dopo un primo colpo incassato da Di Lorenzo), non dovrebbe essere a rischio per la trasferta di Lecce.

Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente, ma cresce l’ottimismo sul suo possibile impiego dal primo minuto. Dal quotidiano arrivano aggiornamenti anche per Juan Jesus e per David Neres: per il difensore brasiliano la stagione è già finita, mentre per Neres resta aperto uno spiraglio di recupero in vista della gara di Parma.