Formazioni Venezia-Napoli, Cds: mini rivoluzione di Allegri con 5 novità

Il tecnico azzurro cambia cinque uomini rispetto alla gara di Champions League col Villarreal e sceglie il 3-4-2-1 per la sfida delle 15.

Massimiliano Allegri sembra aver deciso la formazione da mandare in campo questo pomeriggio alle 15 contro il Venezia. Secondo il Corriere dello Sport, l’allenatore del Napoli farà cinque cambi rispetto all’ultima gara di Champions League contro il Villarreal, con un sistema di gioco iniziale che sarà il 3-4-2-1.

Probabile formazione Napoli: Meret torna in porta, debutto stagionale per Beukema

Stando a quanto riporta il quotidiano, la prima novità sarà tra i pali, dove tornerà Meret al posto di Milinkovic-Savic. In difesa è previsto il debutto stagionale per l’olandese Beukema, che completerà il reparto con Rrahmani e Badiashile. A centrocampo si rivede Lobotka, con Gilmour in zona centrale. Sulle fasce Di Lorenzo ritorna sulla corsia di destra, mentre sul versante opposto agirà Spinazzola, che in Spagna era partito dalla panchina. Davanti sono confermati McTominay e Giovane alle spalle di Lucca, che prenderà il posto di Hojlund.

Probabile formazione Venezia: Nicola al debutto in panchina con il 3-5-2

Il Venezia di Davide Nicola, al debutto sulla panchina lagunare, si schiera con il 3-5-2. Davanti a Stankovic la linea difensiva sarà composta da Moreno, Juan Jesus e Halhal. A centrocampo agiranno Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm e Sagrado, mentre la coppia d’attacco sarà formata da Adams e Yeboah.