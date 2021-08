As - Il Napoli piomba su Estupiñán: chiesto il prestito al Villarreal (che deve cedere un terzino), i dettagli

Alla ricerca di un terzino sinistro, il Napoli ha puntato il mirino su un altro profilo. Viste le difficoltà per arrivare ad Emerson Palmieri, il club azzurro è piombato su Pervis Estupiñán del Villarreal, ecuadoriano eletto nel miglior undici dell'ultima Copa America. A riportarlo è l'autorevole quotidiano spagnolo As, secondo cui nelle ultime ore i contatti col Submarino Amarillo si sono intensificati.

DETTAGLI - Il laterale classe '98 vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Serie A e il Napoli può far leva sul fatto che il Villarreal abbia già Alfonso Pedraza e Alberto Moreno nel ruolo e dovrà cedere uno dei tre. La società partenopea ha chiesto un prestito secco, ma ora si sta discutendo circa una possibile diritto di riscatto e sulla cifra da sborsare per il prestito oneroso (1-2 milioni). A Emerson, Reinildo Mandava e Tsimikas, dunque, si aggiunge anche Pervis Estupiñán.