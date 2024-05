Cds - Gasperini, dilemma Napoli: la corte di ADL è incessante, dirà sì?

Gian Piero Gasperini, futuro in bilico. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il successo della Dublin Arena ora apre la porta a doversi scenari

Se lo stesso tecnico nerazzurro martedì in conferenza stampa ha ribadito di non pensare né al passato né al futuro, l'immediato presente è rappresentato da un dilemma che ormai da settimane aleggia nel cielo di Bergamo. Dopo Lecce qualche segnale è stato lanciato, la corte del Napoli prosegue in maniera incessante (non è certo un mistero). La vittoria dell'Europa League potrebbe essere la chiusura perfetta del cerchio durato otto stagioni.

Gasperini a fine partita ieri ha detto di essere combattuto sul futuro.