Gasperini eloquente sul Napoli: “E’ come avere moglie e figli e incontri una donna bellissima…”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, dopo il triondo in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sky Sport: "Sono un po’ in una situazione dove hai una moglie con i figli e incontri una donna bellissima. Non so se il paragone regge, (ride, ndr.). Alla fine c'è chi va da una parte e chi va dall'altra".

Quanto manca per conoscere la sua decisione? "Queste cose si devono risolvere in pochissimo tempo".