CdS - Giuntoli catturato da Ilic! Piace il giovanissimo del Verona e spunta un altro nome

TuttoNapoli.net © foto di Image Sport Il Napoli per il futuro cerca rinforzi anche a centrocampo, non solo in difesa. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Ivan Ilic (21 a marzo), uno dei centrocampisti più rassicuranti del Verona, è una figura che ha catturato l’interesse di Giuntoli, con quella sua capacità di essere riferimento, con quella personalità già palpabile. Però siamo nel campo delle perlustrazioni". Un altro giocatore che piace è Davide Frattesi (22) del Sassuolo.