Gazzetta - 13mila napoletani a Udine, ma c'è rivalità ultras e preoccupa un messaggio

In 1300 circa occuperanno lo spicchio a loro riservato. Con quelli dell’Udinese non c’è simpatia, da sempre

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Saranno circa 13 mila i tifosi azzurri presenti alla Dacia Arena. Una marea, insomma. In 1300 circa occuperanno lo spicchio a loro riservato. Con quelli dell’Udinese non c’è simpatia, da sempre. E questo è un problema. Il tifo organizzato della Nord 1896 il 29 aprile ha diffuso un comunicato che non lascia dubbi: «Non sono graditi nè tollerati festeggiamenti di alcun tipo da parte dei napoletani». I tifosi partenopei hanno già preparato un coro a tema. Potete immaginare che non sarà un ambiente sereno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.