Scudetto, si pianifica sfilata coi bus scoperti: scelta la data (se sarà festa)

Mentre la squadra si isola dal contesto per preparare la sfida di venerdì al Cagliari, in città è adrenalina pura per l'organizzazione dell'eventuale festa Scudetto. Il Comune trucca e veste la città. Venerdì saranno allestiti dei maxi-schermi per consentire la visione della partita contro il Cagliari: a quanto pare posizionati in Piazza del Plebiscito (con palco a coté), Piazza Mercato e Piazza Ciro Esposito a Scampia. Al vaglio anche un piano traffico ad hoc per raggiungerli.

Come spiega il Corriere dello Sport oggi in edicola, sarà istituita una cosiddetta Zona Azzurra: chiusi alla circolazione il Lungomare e il centro storico con cinque varchi presidiati dagli agenti delle forze dell’ordine. All’interno potranno transitare solo i mezzi autorizzati, mentre tutti gli altri potranno attraversarla a piedi. Un po’ quello che accadde due anni fa. Al vaglio anche la possibilità di organizzare la sfilata della squadra a bordo di due bus scoperti nel caso in cui arrivasse lo scudetto. Probabilmente sabato. E comunque in modo da consentire anche ai convocati delle nazionali di partecipare.