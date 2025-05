Allegri per il dopo Conte? Tmw: "Contatti diretti e costanti, ADL prepara il futuro"

Antonio Conte potrebbe lasciare Napoli a fine stagione. Destinazione? Juventus, come scrive Tmw. Il futuro della panchina azzurra è al momento sospeso e tornerà ad essere di attualità solo a campionato finito. Solo che cominciano ad esserci le prime voci. Per il Napoli, ad esempio, il sostituto eventuale di Conte può essere un altro ex Juve: Max Allegri. Ovvero la stessa staffetta del 2015.

"Le parti sono in contatto, diretto, con ADL che insieme all'ad Andrea Chiavelli e al direttore sportivo Giovanni Manna sta preparando il suo 'piano B'. Come già spiegato, 'piano B' non significa 'ruota di scorta' ma essere come detto poc'anzi pronti in caso di frattura e di addio a Conte. De Laurentiis era conscio che serviva assolutamente un allenatore come Conte per rilanciare un ciclo che si era totalmente arenato dopo le scelte sbagliate nel ciclo Rudi Garcia", si legge.