Gazzetta ricorda: "Due mesi dalla batosta col Torino che ha segnato la stagione"

© foto di www.imagephotoagency.it

Come ricorda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sono passati due mesi, ma quella batosta dell’Olimpico contro il Torino ha segnato fortemente questo Napoli. Quel pomeriggio, durante la contestazione dei tifosi, gli occhi di Kvaratskhelia faticavano ad alzarsi: lui, che ha abituato il suo popolo alle magie e a pensare in grande, rimase impantanato come tutti gli altri contro la freschezza atletica e l’organizzazione del Toro. Che anche stasera, al Maradona, proverà a limitare il genio georgiano con Djidji, che ha il passo per contenerlo e l’intelligenza tattica per non farsi portare a spasso per il campo